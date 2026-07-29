Після двотижневої паузи Україна відновила удари по великих російських НПЗ – Bloomberg

Українські сили вночі атакували два великі нафтопереробні заводи на території Росії — у Рязані та Пермі. Це стали перші удари по великих російських нафтопереробних підприємствах майже за два тижні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на президента України Володимира Зеленського та Генеральний штаб ЗСУ.

Під ударом опинився Рязанський НПЗ компанії «Роснефть», розташований приблизно за 120 км від Москви, а також Пермський НПЗ компанії «Лукойл» — орієнтовно за 1500 км на схід від російської столиці.

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У Генштабі ЗСУ заявили, що внаслідок ураження Рязанського нафтопереробного заводу на території підприємства виникла пожежа. Інших подробиць військові не навели.

Рязанський НПЗ здатний переробляти близько 340 тисяч барелів нафти на добу. На початку липня підприємство відновило роботу після попередньої української атаки, здійсненої в середині травня.

Потужність Пермського НПЗ становить близько 260 тисяч барелів на добу. Це підприємство також уже ставало ціллю українських безпілотників у 2026 році.

На супутникових знімках системи NASA FIRMS за 29 липня зафіксували теплову аномалію на околиці Рязанського НПЗ, яка може свідчити про пожежу. Водночас Bloomberg зазначає, що ці дані охоплюють попередні 24 години, тому наразі неможливо напевно встановити, чи пов’язана аномалія саме з нічною атакою.

На території Пермського нафтопереробного заводу супутники зафіксували три нові теплові аномалії.

Із травня до середини липня Україна посилила атаки на російську нафтопереробну галузь, намагаючись обмежити можливості РФ переробляти нафту та виробляти пальне. Удари сприяли виникненню дефіциту бензину, через що в більшості російських регіонів запроваджували обмеження на продаж пального.

Російська влада також тимчасово заборонила експорт більшості бензину, дизельного та авіаційного пального.

Протягом останніх двох тижнів Україна зосередила більше уваги на атаках на торговельні судна в Чорному й Азовському морях. За цей час кілька російських НПЗ змогли відновити роботу, що дещо послабило дефіцит пального всередині країни.