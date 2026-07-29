Уряд виділить 70 млн грн на антидроновий захист вулиць і доріг у Сумах

Уряд додатково виділить 70 млн грн із резервного фонду на облаштування антидронового захисту вулиць і доріг у Сумах. Роботи мають виконати в найкоротші терміни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, представники уряду також обговорили з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації та місцевих громад встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де вони найбільш необхідні.

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Рішення ухвалене на тлі регулярних російських атак на Суми та область із застосуванням безпілотників, FPV-дронів і керованих авіабомб.

Зокрема, 15 липня російські війська завдали шістьох ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді. Внаслідок атаки загинули троє людей, понад 20 зазнали поранень.

Напередодні, 14 липня, російські війська атакували житловий сектор на околиці Сум, попередньо застосувавши касетний боєприпас. Тоді постраждали щонайменше п’ятеро людей, були пошкоджені приватні будинки.

Росія також систематично атакує міську інфраструктуру малими безпілотниками. Зокрема, у липні під ударами опинялися автозаправні станції, житлові будинки та інші цивільні об’єкти Сум.

Протягом доби з ранку 28 до ранку 29 липня російські війська здійснили понад 40 обстрілів 22 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак постраждала одна мирна жителька, зафіксовано пошкодження житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.