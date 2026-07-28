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        Уночі РФ атакувала Суми керованими авіабомбами, є поранені

        Галина Шподарева
        28 Липня 2026 07:16
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        Наслідки бомбардування Сум 28 липня / Фото: ГУНП в Сумській області
        Наслідки бомбардування Сум 28 липня / Фото: ГУНП в Сумській області

        28 липня росіяни скинули на Суми керовані авіабомби, по селищу Недригайлів окупанти вдарили безпілотником. У результаті обстрілів є постраждалі.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        У Сумах росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці міста.

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        За даними ГУНП в Сумській області, внаслідок ударів КАБами поранення та травми дістали троє дітей — хлопчики віком 3, 6, 10 років, 71-річний чоловік та дві жінки віком 38 років. Крім того, внаслідок влучання дрона травмований 71-річний чоловік. Знищено складське приміщення, пошкоджено приватний будинок, дві АЗС, дев’ять автомобілів та приміщення підприємства.

        Зруйнований російською авіабомбою будинок в Сумах 28 липня / Фото: ГУНП в Сумській області

        У Недригайлові внаслідок влучання російського безпілотника в будинок травмовані 40-річний чоловік та 38-річна жінка, також постраждала 49-річна жінка.

        Протягом доби росіяни завдали 71 удару по 23 населених пунктах Сумської області, постраждали 19 людей.


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