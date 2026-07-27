        Кримінал

        У Дніпрі чоловік побив і пограбував військовослужбовця

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 20:51
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        Поліція розкрила пограбування військового у Дніпрі / Фото: Нацполіція
        Поліція розкрила пограбування військового у Дніпрі / Фото: Нацполіція

        У Дніпрі затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі та пограбуванні військовослужбовця. За даними слідства, зловмисник побив потерпілого та відібрав у нього сумку з грошима і мобільним телефоном.

        Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

        Напад стався 26 липня близько 23:00 у Центральному районі міста.

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        За попередніми даними, чоловік завдав військовослужбовцю кількох ударів по голові, після чого вирвав із його рук сумку з особистими речами.

        Після нападу зловмисник утік.

        Працівники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний мешканець Дніпра.

        Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж.


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