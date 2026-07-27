У Дніпрі чоловік побив і пограбував військовослужбовця

У Дніпрі затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі та пограбуванні військовослужбовця. За даними слідства, зловмисник побив потерпілого та відібрав у нього сумку з грошима і мобільним телефоном.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Напад стався 26 липня близько 23:00 у Центральному районі міста.

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За попередніми даними, чоловік завдав військовослужбовцю кількох ударів по голові, після чого вирвав із його рук сумку з особистими речами.

Після нападу зловмисник утік.

Працівники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний мешканець Дніпра.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж.