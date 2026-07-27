Українські бренди спортивного харчування у 2026 році

Попит на спортивне харчування українського виробництва продовжує зростати. Якщо ще кілька років тому більшість покупців віддавала перевагу імпортним добавкам, то сьогодні українські бренди успішно конкурують із закордонними виробниками. Вони пропонують якісну продукцію, сучасні формули та широкий вибір добавок для спортсменів, людей з активним способом життя і всіх, хто піклується про своє здоров’я.

Чому українські бренди набирають популярність

Українські виробники активно розвивають власні технології, використовують сучасне обладнання та контролюють якість продукції на всіх етапах виробництва. Це дозволяє створювати спортивне харчування, яке відповідає міжнародним стандартам і при цьому залишається доступним за ціною.

Серед основних причин популярності українських брендів можна виділити:

вигідніше співвідношення ціни та якості порівняно з багатьма імпортними аналогами;

широкий вибір продуктів для різних спортивних цілей;

швидку доступність товарів без тривалого очікування поставок;

постійне оновлення асортименту відповідно до сучасних досліджень у сфері спортивного харчування.

Найкращі українські виробники спортивного харчування

Vansiton

Vansiton – один із провідних українських виробників спортивного харчування з багаторічним досвідом роботи на ринку. Бренд розробляє продукцію для професійних спортсменів, любителів фітнесу та всіх, хто веде активний спосіб життя. В асортименті представлені протеїни, амінокислоти, креатин, гейнери, ізотоніки, енергетичні комплекси, вітаміни та добавки для підтримки суглобів і швидкого відновлення після фізичних навантажень. Завдяки поєднанню перевірених рецептур, якісної сировини та сучасних технологій виробництва продукція Vansiton вже багато років залишається популярним вибором серед українських спортсменів.

Power Pro

Power Pro – один із найбільш впізнаваних українських брендів. Окрім спортивного харчування, виробник випускає протеїнові батончики, снеки та продукти для щоденного раціону. Асортимент розрахований на широке коло споживачів.

Willmax

Willmax — український виробник спортивного харчування, який пропонує широкий вибір протеїнів, гейнерів, амінокислот, креатину, добавок для суглобів і замінників харчування. Компанія використовує якісну імпортну сировину, здійснює контроль на всіх етапах виробництва та випускає продукцію відповідно до українських стандартів якості.

Sporter Nutrition

Sporter Nutrition – український бренд спортивного харчування та дієтичних добавок, який поєднує сучасні наукові розробки з власними рецептурами. В асортименті представлені протеїни, креатин, амінокислоти, колаген, вітамінно-мінеральні комплекси та інші продукти для підтримки активного способу життя. Виробництво сертифіковане за міжнародним стандартом ISO 22000:2018, а продукція відповідає сучасним вимогам до якості та безпеки.

Як обрати український бренд спортивного харчування

Перед покупкою варто оцінювати не лише популярність виробника, а й особливості конкретного продукту. Хороша спортивна добавка повинна відповідати вашим цілям, а її склад – бути зрозумілим і прозорим.

Під час вибору зверніть увагу на такі критерії:

репутацію виробника та досвід роботи на ринку;

повний склад продукту без прихованих компонентів;

відповідність добавки вашим тренувальним цілям;

наявність сертифікації та контролю якості;

відгуки покупців і рекомендації спортивних фахівців.

Український ринок спортивного харчування у 2026 році демонструє стабільний розвиток. Вітчизняні виробники вже можуть запропонувати широкий вибір якісної продукції для різних категорій споживачів.