У Дніпрі побили волонтера та викрали гроші на авто для ЗСУ

У Дніпрі трьом чоловікам повідомили про підозру в розбійному нападі на волонтера, який отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. За даними Офісу генерального прокурора, нападники побили чоловіка, викрали $11 тисяч і ювелірні вироби, а згодом вимагали ще $10 тисяч.

За інформацією Офісу генерального прокурора, трьом учасникам групи повідомили про підозру в розбої. Двом із них також інкримінують вимагання.

За даними слідства, чоловіки дізналися, що волонтер отримав кошти для придбання автомобіля військовим. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири та побили.

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Після цього підозрювані проникли до житла й заволоділи $11 тисячами, серед яких були кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. Також вони забрали ювелірні вироби вартістю близько 100 тисяч гривень.

У волонтера викрали $11 тисяч, а потім вимагали ще $10 тисяч / Фото: прокуратура України

Серед підозрюваних — неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв’язки у кримінальному середовищі.

Після нападу двоє чоловіків почали вимагати у потерпілого ще $10 тисяч нібито за неіснуючий борг. Протягом кількох місяців вони погрожували йому насильством і вимагали передати гроші.

Одного з підозрюваних затримали під час передачі коштів. У межах розслідування правоохоронці провели вісім обшуків у Дніпрі та вилучили гроші, мобільні телефони й інші речові докази.

Усім трьом повідомили про підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Двом із них також оголосили підозру у вимаганні.

Один із підозрюваних перебуває під вартою без права внесення застави, щодо другого суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу. Ще один чоловік уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.