Ранкова атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 28

У Дніпрі знову зросла кількість постраждалих після ранкового російського удару 29 червня. Наразі відомо вже про 28 поранених.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Раніше повідомлялося про 21 пораненого та п’ятьох важких пацієнтів.

Реклама

Реклама

У людей діагностують черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи та акубаротравми.

Раніше Ганжа повідомляв, що внаслідок ранкової атаки на Дніпро загинули п’ятеро людей. Один із важкопоранених чоловіків помер у лікарні.

Російські війська вранці 29 червня завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки було понівечене приватне підприємство.

На місці влучання працювали екстрені служби. Медики надають допомогу всім постраждалим.