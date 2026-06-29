У Дніпрі зросла кількість жертв після російського удару: вже 5 загиблих і 21 поранений

У Дніпрі зросла кількість жертв після ранкового російського удару 29 червня. У лікарні помер важкопоранений чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки удару по Дніпру / Фото: Дніпропетровська ОВА

За оновленими даними, кількість загиблих унаслідок атаки збільшилася до п’яти. Раніше було відомо про чотирьох загиблих.

Також зросла кількість поранених — наразі відомо про 21 постраждалого.

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П’ятеро людей перебувають у важкому стані. Це чоловіки віком 22, 33, 54, 58 і 59 років.

Російські війська вранці 29 червня завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки було понівечене приватне підприємство.

На місці влучання працювали екстрені служби. Медики надають допомогу постраждалим.