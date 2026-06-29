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        У Дніпрі зросла кількість жертв після російського удару: вже 5 загиблих і 21 поранений

        Сергій Бордовський
        29 Червня 2026 13:14
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        У Дніпрі зросла кількість жертв після ранкового російського удару 29 червня. У лікарні помер важкопоранений чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Наслідки удару по Дніпру / Фото: Дніпропетровська ОВА

        За оновленими даними, кількість загиблих унаслідок атаки збільшилася до п’яти. Раніше було відомо про чотирьох загиблих.

        Також зросла кількість поранених — наразі відомо про 21 постраждалого.

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        П’ятеро людей перебувають у важкому стані. Це чоловіки віком 22, 33, 54, 58 і 59 років.

        Російські війська вранці 29 червня завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки було понівечене приватне підприємство.

        На місці влучання працювали екстрені служби. Медики надають допомогу постраждалим.


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