У Дніпрі зросла кількість жертв після російського удару: вже 5 загиблих і 21 поранений

У Дніпрі зросла кількість жертв після ранкового російського удару 29 червня. У лікарні помер важкопоранений чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За оновленими даними, кількість загиблих унаслідок атаки збільшилася до п’яти. Раніше було відомо про чотирьох загиблих.
Також зросла кількість поранених — наразі відомо про 21 постраждалого.
П’ятеро людей перебувають у важкому стані. Це чоловіки віком 22, 33, 54, 58 і 59 років.
Російські війська вранці 29 червня завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки було понівечене приватне підприємство.
На місці влучання працювали екстрені служби. Медики надають допомогу постраждалим.