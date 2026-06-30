У Дніпрі зросла кількість жертв після ракетного удару: помер ще один поранений

У Дніпрі вранці 30 червня в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важкі поранення під час російської атаки напередодні. Кількість загиблих після авіаудару по місту зросла до семи.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, лікарі зробили все можливе, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Реклама

Реклама

“Цей ракетний удар забрав життя сімох людей — шістьох чоловіків та однієї жінки”, — повідомив Ганжа.

У медичних закладах залишаються 16 постраждалих жителів Дніпра. Семеро з них перебувають у важкому стані.

Росія атакувала Дніпро напередодні. Внаслідок атаки було понівечене приватне підприємство.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих і 29 поранених унаслідок атаки.