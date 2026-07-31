На Дніпропетровщині бухгалтери в тилу отримували по 100 тис. грн бойових: справу розслідує ДБР

Колишнього керівника фінансової служби військової частини та десятьох бухгалтерів підозрюють у незаконному отриманні виплат, призначених для військових на передовій. Загальна сума безпідставно нарахованої винагороди становила майже 4 млн гривень.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Фінансово-економічна служба військової частини фактично працювала у Дніпропетровській області. За даними слідства, її керівник вносив до документів неправдиву інформацію про нібито безпосередню участь підлеглих у бойових діях на Запорізькому напрямку.

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На підставі цих документів бухгалтери щомісяця отримували по 100 тисяч гривень додаткової винагороди. Кожному з них нарахували від 100 тисяч до понад 500 тисяч гривень.

Виплати здійснювалися із серпня 2023 року до жовтня 2024 року. Загальна сума незаконно перерахованих коштів, за підрахунками слідства, наблизилася до 4 млн гривень.

Крім того, один із працівників фінансової служби раніше привласнив 7,4 млн гривень, призначених для виплат військовослужбовцям. Суд уже засудив його до восьми років позбавлення волі.

Колишньому начальнику фінансово-економічної служби та десятьом бухгалтерам повідомили нові й уточнені підозри. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.