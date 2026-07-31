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        За добу Росія знищила відділення та сортувальний термінал “Нової пошти”

        Галина Шподарева
        31 Липня 2026 13:19
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        Знищене відділення / Фото: "Нова Пошта"
        Знищене відділення / Фото: "Нова Пошта"

        Протягом останньої доби внаслідок російських ударів було знищено відділення “Нової пошти” у Гайсині Вінницької області та сортувальний термінал на Дніпропетровщині. Двоє працівників дістали поранення, їхньому життю нічого не загрожує.

        Про це повідомили в компанії “Нова пошта”.

        Відділення №1 у Гайсині зазнало руйнувань через пожежу в сусідніх складських приміщеннях. Поранення дістали двоє співробітників.

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        На Дніпропетровщині було знищено сортувальний термінал. Працівники під час атаки перебували в укриттях і не постраждали.

        Ліквідація наслідків триває. Інформацію про пошкоджені відправлення мають встановити найближчим часом.

        У компанії заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість знищених посилок. Також уже задіяно резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки з доставкою.

        У “Новій пошті” зазначили, що продовжують працювати у штатному режимі.


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