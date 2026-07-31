Reuters: Після атаки безпілотників зупинився Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, зупинив перероблення сирої нафти після атаки безпілотників. За попередніми даними, підприємство може не працювати близько двох тижнів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела у галузі.

“Рязанський НПЗ зупинив роботу в середу. Очікується, що зупинка триватиме близько двох тижнів”, — повідомило одне з джерел агентства.

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Удару по Рязанському нафтопереробному заводу, який належить компанії “Роснефть”, ЗСУ завдали у ніч на 29 липня.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що російська ППО вночі нібито збила над регіоном 45 дронів. За його словами, падіння уламків спричинило пожежі на промислових об’єктах.

Після позапланової зупинки поновлення перероблення потребує значного часу. Необхідно повернути в роботу установки первинного та вторинного перероблення, налаштувати технологічні процеси та відновити показники якості продукції.

Інфраструктура заводу вже була пошкоджена під час атаки дронів 15 травня. Тоді роботу підприємства також призупиняли.

Попри зупинку, станом на 30 липня НПЗ продовжував продавати на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі бензин і дизельне пальне.

У 2024 році завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, що становило близько 4,9% загального обсягу нафтоперероблення в Росії. Підприємство виробило 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,3 млн тонн мазуту.