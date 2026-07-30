Після обшуку СБУ у чоловіка почали вимагати $1 млн: НАБУ викрило схему

НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка, за версією слідства, вимагала $1 млн за допомогу в уникненні кримінального переслідування та можливої екстрадиції громадянина до Росії.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Чоловіка шантажували та вимагали $1 млн за захист від екстрадиції: НАБУ повідомило про підозру / Фото: НАБУ

За даними слідства, Служба безпеки України провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.

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Після цього підозрюваний заявив, що нібито має зв’язки з вищим керівництвом СБУ, та запропонував за $1 млн допомогти уникнути кримінального переслідування й екстрадиції до країни-агресора.

Гроші мали передати чотирма траншами

За версією правоохоронців, кошти планували передавати чотирма частинами по $250 тисяч.

Згодом підозрюваний отримав від потерпілого перші $50 тисяч і почав вимагати решту суми.

У НАБУ зазначили, що потерпілому погрожували фізичним насильством, убивством та обмеженням його законних прав у разі відмови передавати гроші для нібито підкупу посадовців СБУ.

Решту суми потерпілий не сплатив.

Дії підозрюваного кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються підбурювання до надання неправомірної вигоди, замаху на злочин, шахрайства в особливо великих розмірах та вимагання.