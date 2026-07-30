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        Росія атакувала Дніпро: спалахнув термінал логістичної компанії

        Сергій Бордовський
        30 Липня 2026 18:54
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        У Дніпрі після російської атаки загорівся логістичний термінал / Фото: Дніпропетровська ОВА
        У Дніпрі після російської атаки загорівся логістичний термінал / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого загорівся термінал логістичної компанії. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        «Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії. Попередньо, минулося без постраждалих», — написав очільник ОВА.

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        За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, ідеться про термінал компанії «Нова пошта». Офіційно назву пошкодженого підприємства наразі не уточнювали.

        На місці атаки працюють екстрені служби. Інформацію про масштаби пожежі та інші наслідки удару уточнюють.


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