Росія атакувала Дніпро: спалахнув термінал логістичної компанії

Операція “Чесний призов”: у столичному ТЦК викрили видалення даних з реєстру “Оберіг” за $2,5 тисячі

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На місці атаки працюють екстрені служби. Інформацію про масштаби пожежі та інші наслідки удару уточнюють.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, ідеться про термінал компанії «Нова пошта». Офіційно назву пошкодженого підприємства наразі не уточнювали.

Російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого загорівся термінал логістичної компанії. За попередньою інформацією, постраждалих немає.