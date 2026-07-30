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Підтримка українського війська давно вийшла за межі разових зборів. Регулярні внески, партнерські проєкти та великі благодійні кампанії дозволяють швидше реагувати на потреби фронту та забезпечувати військових необхідною технікою. Саме за таким принципом працює АЗОВ.ONE – відділ фандрейзингу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Довіра, яка перетворюється на реальну допомогу

За підсумками 2025 року платформі вдалося акумулювати 356 319 138 гривень. Усі кошти були спрямовані на закупівлю обладнання, безпілотників, транспорту, засобів радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів, а також на лікування та реабілітацію військовослужбовців.

За кожною цифрою стоять тисячі людей, які регулярно підтримують військових. Частина донорів долучається до масштабних проєктів, інші оформлюють щомісячні внески або створюють дружні банки, залучаючи власні спільноти.

Найбільший внесок у результати року зробили кілька проєктів:

кампанія «Мотанки Азову», яка принесла понад 53 млн гривень на закупівлю оптоволоконних дронів;

спільний проєкт MedCruizer із фестивалем Faine Misto та Фондом Сергія Притули, у межах якого зібрали 35 млн гривень на десять кейсеваків;

кампанія «Сталевий Кур’єр», що забезпечила закупівлю українських наземних роботизованих комплексів;

підписка СТРУМ, яка сьогодні об’єднує понад 10 тисяч учасників та приносить більше 5 млн гривень щомісяця.

Саме поєднання великих зборів і регулярної підтримки дозволяє швидко забезпечувати Бригаду «Азов» необхідним обладнанням без тривалого очікування завершення зборів.

Відкритість залишається одним із головних принципів

Команда АЗОВ.ONE регулярно публікує фінансові звіти та перелік закупівель. Донори можуть побачити, на що були використані кошти, які проєкти вдалося реалізувати та яке обладнання вже працює на фронті. Такий підхід допомагає підтримувати високий рівень довіри до благодійних зборів.

Східний бар’єр: нова велика кампанія

Цього року головним напрямом роботи стала кампанія «Східний Бар’єр». Її мета – забезпечити підрозділи сучасними ударними дронами та засобами протиповітряної оборони. Загальна ціль збору становить 250 млн гривень.

Особливість кампанії полягає у тому, що закупівлі здійснюються одразу після надходження коштів. Це дозволяє швидше передавати обладнання військовим і використовувати його під час виконання бойових завдань.

Долучитися до підтримки можна вже сьогодні. На платформі АЗОВ.ONE доступні актуальні збори, створення дружньої банки та можливість зробити благодійний внесок на кампанію «Східний Бар’єр». Кожен донат допомагає забезпечувати Бригаду «Азов» технікою, яка щодня використовується на передовій.