        Події

        РФ вдарила “Іскандером” по будинку багатодітної родини на Дніпропетровщині: шестеро загиблих

        Галина Шподарева
        30 Липня 2026 12:39
        читать на русском →
        Руїни будинку багатодітної родини на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС
        Руїни будинку багатодітної родини на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        30 липня у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу російська балістична ракета влучила в будинок, де жила багатодітна родина. Загинули щонайменше шестеро людей, серед них діти, пошуково-рятувальна операція триває.

        Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

        За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, балістична ракета “Іскандер-М”, випущена з російського Воронежа, влучила безпосередньо в житловий будинок.

        Реклама
        Реклама

        Станом на ранок було відомо про шістьох загиблих — трьох дорослих і трьох дітей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще двох дітей вдалося дістати з-під завалів живими.

        Як уточнив міністр МВС Іван Вигівський, серед загиблих — річна дівчинка, а також хлопці віком 11 і 17 років. За його словами, є попередня інформація про кількох людей, які вважаються зниклими безвісти.

        У Новопільській сільській раді повідомили, що з-під завалів дістали тіла Олени та Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей.

        За інформацією громади, пошуково-рятувальна операція продовжується, оскільки під завалами можуть перебувати ще четверо дітей.

        За даними місцевого каналу “Перший міський. Кривий Ріг”, в будинку мешкали 47-річний Артем і 41-річна Олена, їхні діти та півторарічний онук. Журналісти назвали імена дітей, чиї тіла вже знайшли або яких продовжують шукати: Марк, Домініка, Віоріка, Захарій, Азарій-Ілай, Федеріка, Емілія та півторарічний Артем.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov