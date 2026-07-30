РФ вдарила “Іскандером” по будинку багатодітної родини на Дніпропетровщині: шестеро загиблих

30 липня у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу російська балістична ракета влучила в будинок, де жила багатодітна родина. Загинули щонайменше шестеро людей, серед них діти, пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, балістична ракета “Іскандер-М”, випущена з російського Воронежа, влучила безпосередньо в житловий будинок.

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Станом на ранок було відомо про шістьох загиблих — трьох дорослих і трьох дітей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще двох дітей вдалося дістати з-під завалів живими.

Як уточнив міністр МВС Іван Вигівський, серед загиблих — річна дівчинка, а також хлопці віком 11 і 17 років. За його словами, є попередня інформація про кількох людей, які вважаються зниклими безвісти.

У Новопільській сільській раді повідомили, що з-під завалів дістали тіла Олени та Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей.

За інформацією громади, пошуково-рятувальна операція продовжується, оскільки під завалами можуть перебувати ще четверо дітей.

За даними місцевого каналу “Перший міський. Кривий Ріг”, в будинку мешкали 47-річний Артем і 41-річна Олена, їхні діти та півторарічний онук. Журналісти назвали імена дітей, чиї тіла вже знайшли або яких продовжують шукати: Марк, Домініка, Віоріка, Захарій, Азарій-Ілай, Федеріка, Емілія та півторарічний Артем.