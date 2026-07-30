Росія вдарила по Павлограду: у багатоповерхівці спалахнули квартири, є загиблий

Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки в багатоповерховому житловому будинку загорілися квартири, одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Ворог завдав удару по Павлограду. Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина», — написав очільник ОВА.
Інформацію про можливих поранених наразі уточнюють.
На місці удару працюють екстрені служби. Інші подробиці атаки поки не повідомляли.