        Події

        Росія вдарила по Павлограду: у багатоповерхівці спалахнули квартири, є загиблий

        Сергій Бордовський
        30 Липня 2026 17:21
        читать на русском →

        Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки в багатоповерховому житловому будинку загорілися квартири, одна людина загинула.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        У Павлограді після російського удару загорілися квартири у багатоповерхівці / Фото: Дніпропетровська ОВА

        «Ворог завдав удару по Павлограду. Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина», — написав очільник ОВА.

        Реклама
        Реклама

        Інформацію про можливих поранених наразі уточнюють.

        На місці удару працюють екстрені служби. Інші подробиці атаки поки не повідомляли.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov