Операція “Чесний призов”: у столичному ТЦК викрили видалення даних з реєстру “Оберіг” за $2,5 тисячі

Росія вдарила по Павлограду: у багатоповерхівці спалахнули квартири, є загиблий

У Львові під завалами будинку після ракетного удару знайшли загиблого

На місці удару працюють екстрені служби. Інші подробиці атаки поки не повідомляли.

Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки в багатоповерховому житловому будинку загорілися квартири, одна людина загинула.