У Верховній Раді з’являться два нові депутати від “Слуги народу”

Центральна виборча комісія зареєструвала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову народними депутатами України від партії «Слуга народу». Повноважень вони набудуть після складення присяги у Верховній Раді.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Під час засідання 30 липня Комісія розглянула заяви та необхідні документи кандидатів і зареєструвала їх депутатами, обраними на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі.

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У виборчому списку «Слуги народу» Богдан Моркляник перебував під №163, а Вікторія Рєзнікова — під №165.

Коли вони отримають депутатські повноваження

У ЦВК зазначили, що Моркляник і Рєзнікова офіційно набудуть повноважень народних депутатів із моменту складення присяги у сесійній залі Верховної Ради.

Їх реєстрація пов’язана зі звільненням місць у парламентській фракції «Слуга народу» після переходу двох депутатів на роботу до Кабінету міністрів.

Кого вони замінять у Раді

16 липня Верховна Рада підтримала подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу уряду.

Народний депутат Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а Денис Маслов став міністром юстиції.

Після переходу до Кабміну їхні депутатські повноваження припинилися, а вакантні місця у виборчому списку «Слуги народу» перейшли до наступних кандидатів.