        Суспільство

        У Верховній Раді з’являться два нові депутати від “Слуги народу”

        Сергій Бордовський
        30 Липня 2026 16:55
        читать на русском →
        Моркляник і Рєзнікова стали народними депутатами України / Фото: ЦВК
        Моркляник і Рєзнікова стали народними депутатами України / Фото: ЦВК

        Центральна виборча комісія зареєструвала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову народними депутатами України від партії «Слуга народу». Повноважень вони набудуть після складення присяги у Верховній Раді.

        Про це повідомила пресслужба ЦВК.

        Під час засідання 30 липня Комісія розглянула заяви та необхідні документи кандидатів і зареєструвала їх депутатами, обраними на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі.

        Реклама
        Реклама

        У виборчому списку «Слуги народу» Богдан Моркляник перебував під №163, а Вікторія Рєзнікова — під №165.

        Коли вони отримають депутатські повноваження

        У ЦВК зазначили, що Моркляник і Рєзнікова офіційно набудуть повноважень народних депутатів із моменту складення присяги у сесійній залі Верховної Ради.

        Їх реєстрація пов’язана зі звільненням місць у парламентській фракції «Слуга народу» після переходу двох депутатів на роботу до Кабінету міністрів.

        Кого вони замінять у Раді

        16 липня Верховна Рада підтримала подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу уряду.

        Народний депутат Віталій Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а Денис Маслов став міністром юстиції.

        Після переходу до Кабміну їхні депутатські повноваження припинилися, а вакантні місця у виборчому списку «Слуги народу» перейшли до наступних кандидатів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov