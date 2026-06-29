НАБУ затримало чинного нардепа у справі про хабар за медобладнання на Житомирщині

Детективи НАБУ затримали чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Імені депутата у САП не назвали, однак джерела Української правди у прокуратурі підтвердили, що йдеться про народного депутата від “Слуги Народу” Сергія Кузьміних.

Затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через систематичну неявку обвинуваченого на судові засідання. За даними САП, остання така неявка була пов’язана з відрядженням депутата до Іспанії.

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Наразі обвинуваченого доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без альтернативи застави призначено на 29 червня 2026 року на 11:00.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума, як стверджує слідство, становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики для лікарні в Житомирі.

У САП заявляють, що кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні, аби приватне підприємство визнали переможцем публічної закупівлі.

Крім того, за версією слідства, обвинувачений гарантував, що в майбутньому за “відкат” у 30% зможе забезпечити фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання. Загальна сума цих договорів перевищувала 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Обвинувальний акт у цій справі скерували до суду ще у 2022 році. Водночас, за даними САП, протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся на судові засідання.

Зокрема, він не прибув до суду 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд уже застосовував до нього грошове стягнення.

У прокуратурі зазначають, що окремі неявки обвинувачений пояснював закордонними службовими відрядженнями, які збігалися в часі з призначеними засіданнями.

У САП наголошують, що систематичне ухилення від участі в судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження. Саме тому прокурор ініціював зміну запобіжного заходу, щоб забезпечити завершення судового розгляду в розумні строки.