Тимошенко знову прийшла до ВАКС: суд розглядає справу про пропозицію хабаря депутатам

Вищий антикорупційний суд продовжує підготовче судове засідання у справі народної депутатки та лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. У залі суду перебувають сама політикиня, її захисник і представник сторони обвинувачення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Справу розглядає суддя Олег Ткаченко.

Під час засідання суд має продовжити підготовку справи до розгляду по суті. Про ухвалені за результатами засідання рішення наразі не повідомляється.

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Що відомо про справу Тимошенко

14 січня 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили Юлії Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн гривень. Усю суму було внесено.

21 січня ВАКС частково арештував майно Тимошенко. Водночас суд відмовився накладати арешт на кошти на одному з її рахунків, про що просила сторона обвинувачення.

Також суд арештував частину майна чоловіка народної депутатки Олександра Тимошенка — автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та Audi A8, а також два гаражі у Дніпрі.

16 лютого Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення суду першої інстанції щодо арешту майна Тимошенко.

7 травня слідчий суддя продовжив до 7 липня строк дії покладених на неї процесуальних обов’язків. Водночас 7 липня ВАКС ці обов’язки скасував.

26 травня стало відомо, що прокурор САП направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно Тимошенко.

Захист просив змінити підсудність

Під час підготовчого засідання 16 червня захист Тимошенко попросив перенести розгляд у зв’язку з направленням до Апеляційної палати ВАКС клопотання про зміну підсудності.

Адвокати просили передати справу до Київського апеляційного суду, посилаючись на нібито наявний конфлікт інтересів. Суд задовольнив клопотання про перенесення засідання.

3 липня Апеляційна палата ВАКС відмовила Тимошенко у направленні справи до іншого суду.