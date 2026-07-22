Одесу накрила сильна злива: підтопило вулиці, рух транспорту обмежили

Уранці 22 липня Одесу накрила сильна злива з грозою, яка спричинила підтоплення вулиць та ускладнила рух транспорту. Найскладніша ситуація виникла на Балківській, де через воду обмежили проїзд.

За даними офіційних служб міста, до ліквідації наслідків негоди залучили бригади комунального підприємства «Міські дороги» та 30 одиниць техніки. Працівники очищають дощоприймачі й відводять воду з підтоплених ділянок.

На Французькому бульварі, 34 тимчасово призупинили рух через повалене дерево, яке прибирають комунальники.

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Уповільнення руху також можливе на вулиці Інглезі біля будинків №10 і №14, на вулиці Академіка Філатова, 90 та Люстдорфській дорозі, 11. На цих ділянках працює спеціальна техніка.

Міська влада закликала одеситів не залишати автомобілі на решітках зливової каналізації та під деревами. Мешканцям радять за можливості обмежити пересування містом і заздалегідь планувати маршрути з урахуванням перекриттів.

Негода може продовжитися і вдень. Одеський гідрометцентр оголосив у місті попередження першого рівня небезпечності: очікуються гроза та шквали швидкістю 15–20 метрів за секунду. В області місцями також прогнозують град.