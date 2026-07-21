        Суспільство

        Російські удари по Одещині залишили без води Чорноморськ

        Галина Шподарева
        21 Липня 2026 15:12
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        Місце аварії на водопровідній мережі в Чорноморську / Фото: Одеська ОВА
        Місце аварії на водопровідній мережі в Чорноморську / Фото: Одеська ОВА

        21 липня у місті Чорноморськ Одеської області сталася аварія на водопровідній мережі, через яку населений пункт залишився без води. Причина – удар російських військових.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        “У Чорноморську внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі. Через це подачу води по місту тимчасово припинено”, — йдеться в повідомленні.  

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        Фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень і визначають терміни відновлення водопостачання.

        Найближчим часом мають повідомити, як забезпечуватимуть водою мешканців на період аварійних робіт. Як зазначив Кіпер, бювети в місті продовжують працювати.


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