Російські удари по Одещині залишили без води Чорноморськ

21 липня у місті Чорноморськ Одеської області сталася аварія на водопровідній мережі, через яку населений пункт залишився без води. Причина – удар російських військових.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“У Чорноморську внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі. Через це подачу води по місту тимчасово припинено”, — йдеться в повідомленні.
Фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень і визначають терміни відновлення водопостачання.
Найближчим часом мають повідомити, як забезпечуватимуть водою мешканців на період аварійних робіт. Як зазначив Кіпер, бювети в місті продовжують працювати.