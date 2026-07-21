Російські удари по Одещині залишили без води Чорноморськ

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Найближчим часом мають повідомити, як забезпечуватимуть водою мешканців на період аварійних робіт. Як зазначив Кіпер, бювети в місті продовжують працювати.

“У Чорноморську внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі. Через це подачу води по місту тимчасово припинено”, — йдеться в повідомленні.

21 липня у місті Чорноморськ Одеської області сталася аварія на водопровідній мережі, через яку населений пункт залишився без води. Причина – удар російських військових.