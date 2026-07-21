Росія атакувала Запоріжжя, Херсон та Одещину: є загиблі й поранені

У Запоріжжі після російських ударів авіабомбами загинули двоє людей, є поранені. Російські війська також атакували Херсон, Одесу та Одеську область, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, у Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях російських ударів керованими авіабомбами.

Станом на час повідомлення відомо про двох загиблих, також є поранені. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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Російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок. У ньому горять квартири з першого по сьомий поверх.

На місцях ударів працюють рятувальники та медики.

Зеленський також повідомив про удари по Херсону керованими авіабомбами, дронами різних типів, зокрема FPV. Унаслідок атак двоє людей дістали поранення, одна людина загинула.

Крім того, російські війська завдали ударів по Одесі та Одеській області. За словами президента, ракета влучила у парк, а місто також атакували реактивними дронами.

В Одесі пошкоджено чотириповерховий житловий будинок та автомобілі, поранено двох людей. В області пошкоджено три житлові будинки.

Зеленський наголосив на необхідності подальшої підтримки України партнерами, зокрема ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу та прискорення постачання озброєння і засобів протидії російським атакам.