У Києві псевдоправоохоронець забрав у народної артистки $128 тисяч

У Києві перед судом постане 36-річний чоловік, якого обвинувачують у шахрайстві щодо народної артистки України. За даними поліції Києва, він видавав себе за працівника СБУ та виманив у жінки понад 6 млн грн.

Як повідомили в поліції Києва, у квітні народній артистці України зателефонував невідомий, який представився працівником СБУ. Він залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді.

Для посилення тиску зловмисник надіслав артистці в месенджері фіктивну повістку з вимогою з’явитися до спецслужби.

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За даними правоохоронців, шляхом маніпуляцій чоловік переконав жінку, що їй необхідно терміново підтвердити походження коштів через нібито наявний зв’язок із державою-агресором.

Згодом він призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому $128 тисяч. Крім того, жінка перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.

Поліцейські затримали 36-річного фігуранта та повідомили йому про підозру в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.