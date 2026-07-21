Після гучного пограбування Лувр відкриває одну з найвідоміших галерей

Галерея Аполлона в паризькому Луврі, звідки у 2025 році викрали французькі королівські коштовності вартістю €88 млн, знову відкриється для відвідувачів у середу. Водночас коштовності там більше не виставлятимуть, повідомляє AFP.

За даними джерела AFP, галерея повернеться до своєї первісної функції XVII століття та використовуватиметься як державна виставкова зала. На відкритті буде присутня міністерка культури Франції Катрін Пегар.

Президент Лувру Крістоф Лерібо в інтерв’ю Le Parisien заявив, що колекції та дорогоцінні предмети, які раніше експонувалися в галереї, звідти прибрали.

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Пограбування сталося вранці 19 жовтня 2025 року. Зловмисники, переодягнені в будівельників, проникли до галереї за допомогою автомобільного підйомника та викрали вісім королівських коштовностей. Їх досі не знайшли.

Для прикрас, які не були викрадені, у музеї планують облаштувати окреме захищене приміщення без вікон в іншій частині Лувру.

За словами Лерібо, це буде масштабний будівельний проєкт, для якого ще потрібно знайти відповідне місце та фінансування.

Пограбування Лувру викликало широкий резонанс і виявило серйозні проблеми із системою безпеки музею, який щороку відвідують близько дев’яти мільйонів людей.

Крадіжка також спричинила внутрішню кризу в Луврі. Попередню президентку музею Лоранс де Кар замінив Крістоф Лерібо.

У середині травня парламентська комісія з питань безпеки музеїв Франції заявила, що проблеми із захистом Лувру протягом останніх років відійшли на другий план.