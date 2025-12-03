Громаді передали будинок на Харківщині, де жив Григорій Сковорода

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура після задоволення судом заяви Куп’янської окружної прокуратури щодо передачі у комунальну власність пам’ятки історії місцевого значення у селищі Великий Бурлук.

Суд ухвалив рішення про передачу у власність територіальної громади будинку у селищі Великий Бурлук, у якому в 80-х роках XVIII століття проживав філософ і поет Григорій Сковорода. Площа об’єкта становить 1587 кв. м, орієнтовна вартість – понад 39 млн гривень.

Будівлю офіційно взяли на облік як безхазяйне нерухоме майно, однак право комунальної власності оформлене не було. Через це пам’ятка історії фактично залишалася без належної охорони, не ремонтувалася і поступово руйнувалася.

У прокуратурі наголошують, що відсутність правового статусу унеможливлювала повноцінне збереження та реставрацію об’єкта, створювала загрозу втрати унікальної культурної спадщини та негативно впливала на безпеку громади. Занедбані будівлі можуть ставати осередками антисанітарії, незаконного перебування осіб і інших правопорушень, а також залишаються поза належним контролем.

Оформлення права комунальної власності дозволить громаді не лише зберегти пам’ятку, а й ефективно управляти нею, залучати ресурси на відновлення і використовувати об’єкт у культурних та освітніх цілях.

Начальник Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області Ганна Абраменко зазначила, що без оформленого права власності цей історичний об’єкт був приречений на руйнування, а ухвалене судом рішення дає можливість взяти відповідальність за його збереження і не допустити втрати ще однієї сторінки національної історії.