Зеленський оголосив перезавантаження наглядових рад у ключових енергетичних компаніях

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в енергетичній сфері та доручив провести перезавантаження наглядових рад також в оборонному секторі.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах після розмови з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. За його словами, уже сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній, зокрема Центренерго, Оператора ГТС, Оператора ринку, Українських розподільних мереж та Енергетичної компанії України.

Президент зазначив, що темп трансформації є достатнім, а зміни мають забезпечити повну прозорість управління. Нових членів наглядових рад планують призначити вже у грудні відповідно до чіткої та справедливої процедури.

Окрім цього, Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю здійснити невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері, наголосивши, що саме через ці органи відбувається ключове управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях.

Також Премʼєр-міністру доручено поінформувати міжнародних партнерів України про заходи, які вживає уряд задля зміцнення довіри до українських інституцій.