Норвегія виділяє ще 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для ЗСУ за програмою PURL

Норвегія оголосила про виділення ще 500 мільйонів доларів на програму PURL для закупівлі американської зброї для ЗСУ. Таким чином Норвегія готова самотужки покрити половину сумарного планового фінансування Збройних сил України у грудні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде перед початком зустрічі НАТО у Брюсселі, пише Європейська правда.

“Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами”, – заявив Еспен Барт Ейде.

Мета НАТО – щомісячне фінансування у розмірі 1 млрд доларів. Втім, сума закупівель не має верхньої межі, і у разі збільшення фінансування Україна отримає більше зброї.

Суттєве збільшення пожертв на PURL у Норвегії пояснюють необхідністю підтримати Україну під час “мирних переговорів”.

“Настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили” сказав Барт Ейде.

І навіть у разі успішності переговорів, за словами Барта Ейде, потреба посилювати ЗСУ не зникне.

“Важливо також пам’ятати, що коли війна завершиться – Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій”, – підкреслюють в МЗС Норвегії.