Норвегія виділить майже 200 млн доларів на військове обладнання для України за програмою PURL

У 2026 році Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон (≈ 198 620 000 доларів) на фінансування нового пакета військового обладнання з США для України в рамках ініціативи PURL.
Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
“Норвегія зараз об’єднує зусилля з низкою інших європейських країн, щоб профінансувати пакет військової допомоги, який забезпечить Україну пріоритетним оборонним обладнанням. Ми плануємо виділити 2 мільярди норвезьких крон на цей пакет, який координує НАТО”, — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.
На зустрічі Контактної групи, що відбудеться напередодні наради міністрів оборони НАТО, кілька європейських країн координуватимуть свої заплановані внески для України, зокрема підтримку, яку буде надано в межах нової ініціативи США та НАТО — Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Раніше Норвегія вже виділила 1,5 мільярда норвезьких крон для фінансування попереднього пакета підтримки за цією ініціативою.
“Вкрай важливо, щоб європейські країни діяли спільно й продовжували надавати підтримку, щоб ми разом могли профінансувати постачання Україні необхідного військового обладнання, такого як безпілотники, артилерія та сучасні системи протиповітряної оборони. У межах механізму PURL США надають НАТО списки доступного американського озброєння та військової техніки. Союзники, зокрема Норвегія, потім виділяють кошти на закупівлю цього обладнання для України”, — зазначив міністр оборони Тор Сандвік.
НАТО координує постачання, щоб забезпечити якнайшвидше прибуття обладнання в Україну. З міркувань безпеки конкретний вміст кожного пакета не розголошується.
“Норвегія вже профінансувала два такі пакети підтримки, і уряд працюватиме над тим, щоб якомога більше союзних країн долучилися до цієї важливої ініціативи на підтримку України. Обладнання надходить швидко й допомагає українцям ефективніше захищати лінію фронту та критичну інфраструктуру. Підтримка боротьби України за свободу є не лише життєво важливою для її оборони, але й має вирішальне значення для забезпечення безпеки Норвегії та всієї Європи”, — наголосив Сандвік.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року уряд Норвегії взяв на себе зобов’язання надати понад 100 мільярдів норвезьких крон військової підтримки Україні за конкретними угодами та домовленостями.