ДБР затримало експравоохоронця, який заробляв на ухилянтах із Харкова

Працівники ДБР затримали експравоохоронця з Чернівців, який допомагав військовозобов’язаним з Харкова незаконно виїжджати до країн Європи. Після викриття каналу та затримання організатора чоловік переховувався від слідства.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Незаконний канал виїзду за кордон працівники ДБР викрили та заблокували на початку цього року. Його організував дезертир з Харкова, який замість проходження військової служби налагодив “бізнес” на ухилянтах.

Реклама

Реклама

Слідство встановило, що контрактник підробив медичну довідку про нібито наявність у дружини другої групи інвалідності та потребу в постійному догляді. На підставі сфальсифікованих документів його звільнили зі служби. Після викриття підробки наказ про звільнення скасували, однак чоловік до війська не повернувся, а натомість почав організовувати незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

У грудні 2024 року ділок запропонував своєму знайомому, з яким раніше служив у Харкові, за 7 тисяч євро організувати незаконний виїзд до однієї з європейських країн. Для цього він поштою надіслав незаповнені бланки відряджень із печатками одного з правоохоронних органів.

“Після внесення персональних даних до фальшивих документів клієнт безперешкодно прибув до Чернівців, де його зустрів спільник організатора — місцевий правоохоронець. Після отримання коштів той повідомив, що перетин кордону відбуватиметься поза офіційним пунктом пропуску, та дав інструкції щодо очікування сприятливого моменту”, — розповіли в ДБР.

Спробі незаконного перетину кордону запобігли, організатора затримали. У квітні 2025 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

Фігуранту інкримінують:

ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України);

сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);

дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Водночас правоохоронець, який допомагав у реалізації схеми, почав переховуватися. Він перестав виходити на службу, позбувся мобільного телефону та оселився у селі.

“Для ускладнення встановлення місця перебування чоловік періодично надсилав рідним звичайні листи поштою, використовуючи вигадане ім’я та прізвище. Попри такі заходи конспірації, працівники ДБР встановили його місце перебування та затримали”, – йдеться в повідомленні.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.