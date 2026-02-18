Залужний розкрив деталі спроби обшуку свого кабінету у 2022 році: в СБУ прокоментували заяву ексголовкома

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у 2022 році десятки агентів Служби безпеки України прийшли в його офіс з обшуком.

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

За словами Залужного, візит СБУ з обшуком відбувся восени 2022 року, коли Україна проводила контрнаступ на північному сході. Після напруженої наради у штаб-квартирі президента він повернувся до свого кабінету в Києві, а за кілька годин туди прибули десятки агентів СБУ: у приміщенні на той момент перебували понад десяток британських офіцерів. Залужний стверджує, що співробітники спецслужби не пояснили мету візиту, а він не дозволив їм переглядати документи та комп’ютери.

Він повідомив, що зателефонував керівнику Офісу президента і попередив про готовність залучити військових для захисту командного центру. Також Залужний звернувся до тодішнього голови СБУ Василя Малюка, який, за його словами, заявив, що нічого не знає про обшук і пообіцяв з’ясувати обставини.

Пізніше Залужний дізнався, що СБУ за два дні до події отримала судовий дозвіл на обшук за цією адресою у справі щодо стриптиз-клубу, який нібито керувався злочинною організацією. Водночас працівники закладу повідомили, що він закрився там ще до повномасштабного вторгнення Росії. Залужний вважає ордер лише приводом і переконаний, що місце розташування головного військового командного центру не могли сплутати.

Служба безпеки України відреагувала на заяви колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це пише hromadske з посиланням на пресслужбу відомства.

“У той період часу відбувались слідчі дії СБУ в межах іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного. По факту ніяких обшуків чи слідчих дій з боку СБУ за цією адресою не відбулось, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу й особисто, ситуація була прояснена”, — йдеться в повідомленні.