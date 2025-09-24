“Ціна була надто високою”: Залужний про “Курський наступ” і ілюзії вузьких проривів

У статті для «Дзеркала тижня» Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний застеріг від переоцінки тактичних проривів на вузьких ділянках фронту, навівши приклад «Курського наступу». На його думку, подібні дії, навіть із обмеженими цілями, не дають «необхідного успіху» і мають надто високу ціну.

Залужний визнає, що подібні операції «можна провести», якщо вони виправдані насамперед людськими втратами й мають обмежені цілі. Однак, за його словами, практика довела: ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту зрештою не приносить потрібного результату атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, змогли використати технологічні та тактичні переваги і не допустили переростання прориву в оперативний успіх, а згодом самі здійснили тактичне просування — також без оперативного результату. «Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — підсумував Залужний.