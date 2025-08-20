Американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито готується до президентських виборів та вже має передвиборчий штаб у Лондоні, куди набирають співробітників.

Про це Кеті Лівінгстон написала у соцмережі Х.

За словами журналістки, штаб начебто очолює генерал Сергій Наєв, а медіаоперацію координує його радниця, колишня журналістка BBC Оксана Тороп.

Втім, Оксана Тороп у коментарі NV заперечила цю інформацію. Вона наголосила, що допомагає Залужному лише у питаннях контактів із медіа, а позиція генерала залишається незмінною: “доки триває війна, потрібно працювати на збереження країни, а не думати про вибори”.

Також інформацію про свою причетність до “штабу Залужного” спростувала народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.