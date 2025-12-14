Стрілянину на пляжі Бонді в Австралії визнали терактом: загинули щонайменше 12 людей

В Австралії масову стрілянину на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей, офіційно визнали терористичним актом. Напад стався під час святкування єврейського свята Ханука.

Про це повідомляє news.com.au.

Масовий розстріл під час святкування Хануки в Сіднеї: 12 загиблих, інцидент визнано терактом / Скріншоти

За даними поліції штату Новий Південний Уельс, стрілянину відкрили двоє озброєних чоловіків близько 19:00 за місцевим часом під час заходу Chanukah by the Sea. Одного з нападників застрелили поліцейські на місці, іншого — поранили та затримали у критичному стані.

Комісар поліції штату Мал Ланьйон підтвердив, що інцидент класифіковано як теракт. Розслідування очолив підрозділ з протидії тероризму за участі Державного кримінального командування. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність третього нападника.

Поблизу місця стрілянини правоохоронці виявили автомобіль із саморобними вибуховими пристроями. Їх знешкодили та вилучили. Поліція наголосила, що загрози для інших районів Сіднея наразі немає.

Серед загиблих — рабин Елі Шлангер, представник руху Chabad у Сіднеї, який був одним з організаторів заходу. Також повідомляється про загибель поліцейського та одного з нападників. Щонайменше 29 людей доправили до лікарень, серед поранених — двоє співробітників поліції та цивільні, зокрема діти.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав напад «актом жорстокого антисемітизму» та заявив, що це «темний момент для всієї країни». Прем’єр штату Кріс Міннс зазначив, що атака була цілеспрямовано спрямована проти єврейської громади.

Із засудженням нападу виступили також президент Ізраїлю Іцхак Герцог, лідери релігійних громад Австралії та іноземні глави держав. Австралійська служба безпеки ASIO повідомила, що рівень терористичної загрози в країні залишається на позначці «ймовірний».

На місці події триває слідство, зона навколо пляжу залишається перекритою, а правоохоронці продовжують збір доказів і допити свідків.