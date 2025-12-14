Представники США прибули до Берліна для нового раунду мирних переговорів щодо України

Американські посланці прибули до Берліна для чергового раунду переговорів, спрямованих на досягнення домовленостей про припинення війни в Україні. У зустрічах також візьмуть участь українські та європейські представники.

Про це повідомляє Associated Press, зазначаючи, що до німецької столиці в неділю вранці прибули спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Їх помітили в центрі Берліна журналісти німецького агентства dpa.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями в Берліні відбудеться серія зустрічей за участю українських, американських і європейських посадовців. За його словами, ключовими темами стануть політичні засади миру та гарантії безпеки для України, щоб запобігти новому вторгненню з боку Росії.

У Вашингтоні протягом кількох місяців намагаються знайти компроміси між сторонами, оскільки Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни. Переговори ускладнюють питання контролю над Донеччиною, значна частина якої перебуває під російською окупацією, а також вимоги щодо гарантій безпеки для України.

Водночас, як зазначає AP, Росія наполягає на виведенні українських військ з неокупованої частини Донецької області та відмові України від курсу на вступ до НАТО — ці умови Київ відкинув. Радник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що російські силові структури мають залишитися в регіоні навіть у разі створення демілітаризованої зони, і застеріг, що пошук компромісу може затягнутися.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи ситуацію, заявив, що епоха «Pax Americana» для Європи значною мірою завершилася, а метою Володимира Путіна є зміна кордонів у Європі. Він наголосив, що у разі падіння України російська агресія не зупиниться.