14 грудня — День вшанування ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня у 1986 році було завершено зведення саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком станції.

14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації аварії на ЧАЕС / Фото з відкритих джерел

У цей день вшановують сотні тисяч людей, які брали участь у ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи у світі. За офіційними даними, близько 10% ліквідаторів загинули, ще 165 тисяч стали інвалідами, багато з них зазнали онкологічних захворювань.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року за часів радянської окупації України, коли питання екологічної безпеки системно ігнорувалися. Вибух на четвертому енергоблоці призвів до масштабного радіоактивного забруднення територій України, Білорусі та низки європейських країн.

На жаль, радіоактивна загроза не зникла і сьогодні. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС та Запорізьку АЕС — найбільшу атомну електростанцію в Європі. У квітні 2022 року Сили оборони України звільнили ЧАЕС, однак Запорізька АЕС досі перебуває під контролем російського агресора, дії якого продовжують створювати загрозу ядерній безпеці для всього людства.

Пам’ять про 1986 рік і людей, які ціною власного здоров’я та життя боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи, залишається важливою частиною національної пам’яті України.