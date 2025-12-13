Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Одещині

Сьогодні підрозділи ДСНС продовжували роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на території Одеської області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у житлових будинках та складських приміщеннях.

Наразі всі загоряння ліквідовано, на місцях тривають роботи з проливки та розбирання пошкоджених конструкцій. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали четверо людей, повідомили в ДСНС.

Для надання допомоги населенню розгорнуто пункти незламності від ДСНС, Національної поліції, а також міської та обласної влади.

