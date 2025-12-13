        Суспільство

        Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Одещині

        Віктор Алєксєєв
        13 Грудня 2025 18:22
        читать на русском →

        Сьогодні підрозділи ДСНС продовжували роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на території Одеської області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у житлових будинках та складських приміщеннях.

        Наразі всі загоряння ліквідовано, на місцях тривають роботи з проливки та розбирання пошкоджених конструкцій. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали четверо людей, повідомили в ДСНС.

        Для надання допомоги населенню розгорнуто пункти незламності від ДСНС, Національної поліції, а також міської та обласної влади.

        Наразі всі загоряння ліквідовано, на місцях тривають роботи з проливки та розбирання пошкоджених конструкцій / Фото ДСНС

