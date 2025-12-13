Рекламна кампанія в Google Ads працює вже кілька тижнів, але результати не радують? Або, можливо, ви тільки плануєте запуск і хочете переконатися, що все налаштовано правильно? Швидка перевірка основних параметрів допоможе виявити критичні помилки і зрозуміти, куди йде бюджет.

За 15 хвилин можна провести експрес-аудит, який покаже найочевидніші проблеми. Звичайно, для глибокого аналізу буде потрібно більше часу, але навіть побіжний огляд часто виявляє помилки, які з’їдають до 40% рекламного бюджету.

Цей експрес-аудит допоможе знайти очевидні проблеми, але пам’ятайте — Google Ads вимагає постійної оптимізації. Виділяйте хоча б годину на тиждень на аналіз і коригування. Якщо часу не вистачає або результати все одно не влаштовують, зверніться до фахівців з контекстної реклами. Тепер розберемо, як Ви можете зайнятися аудитом самостійно.

Перевірка структури облікового запису та налаштувань кампаній

Почніть із загального огляду структури. Відкрийте розділ «Кампанії» та оцініть логіку поділу. Поширена помилка — звалити всі товари або послуги в одну кампанію з десятками різнорідних груп оголошень.

Ось, що можна перевірити за 3-4 хвилини:

Кількість активних кампаній (оптимально 3-7 для середнього бізнесу);

Тип кампаній відповідає цілям (пошук для гарячого попиту, КМС для охоплення);

Назви кампаній зрозумілі та логічні;

Статуси кампаній (чи немає забутих на паузі);

Налаштування місцезнаходження (перевірте вкладку «Місцезнаходження» → «Цільові»).

Наприклад, інтернет-магазин техніки повинен розділити кампанії за категоріями: «Смартфони_Пошук», «Ноутбуки_Пошук», «Аксесуари_Торгова». Якщо у Вас всі товари в одній кампанії «Загальна_1», це перший сигнал до реструктуризації.

Важливо! У налаштуваннях місцезнаходження зверніть увагу на параметр «Присутність». Якщо стоїть «Присутність або інтерес», Ваша реклама може показуватися людям в інших країнах, які просто цікавляться Україною. Для локального бізнесу вибирайте «Присутність: люди, які регулярно бувають у цільових місцезнаходженнях».

Перевірте також розклад показів. Магазин автозапчастин з графіком роботи 9:00-18:00 не повинен витрачати бюджет на кліки о 2 годині ночі, якщо не може обробляти заявки цілодобово.

Аналіз ключових слів і пошукових запитів

Переходимо до суті — за якими запитами показується реклама. Це критично важливий момент, де втрачається найбільше грошей. Для початку відкрийте «Ключові слова» і відсортуйте за витратами за останні 30 днів. Перевірте топ-10 найдорожчих ключових слів — чи є вони релевантними? Перейдіть в «Пошукові запити» і знову відсортуйте за витратами. Шукайте нерелевантні запити в топ-20 за витратами.

Ви повинні насторожитися, якщо:

Ключові слова тільки в широкій відповідності;

Відсутні мінус-слова або їх менше 50 штук;

CTR нижче 2% на пошуку (крім висококонкурентних ніш);

Середня позиція гірша за 3,5 при високих ставках.

Для більш глибокого розуміння проблем з ключовими словами може знадобитися професійний погляд. Повний аудит рекламних кампаній допоможе виявити приховані проблеми та можливості для оптимізації, які не завжди очевидні при швидкій перевірці.

Порада! Додайте в мінус-слова типові «сміттєві» запити для Вашої ніші: безкоштовно, завантажити, своїми руками, б/у (якщо продаєте нове), вакансії, навчання. Це заощадить до 20% бюджету.

Формування оголошень

Навіть ідеально підібрані ключові слова не спрацюють з поганими оголошеннями. За 3-4 хвилини можна оцінити базові моменти.

Чек-лист щодо оголошень:

Мінімум 3 розширених текстових оголошення в кожній групі;

Використання адаптивних пошукових оголошень;

Заголовки містять ключові слова групи;

УТП чітко сформульовано в описі;

Є заклик до дії.

Ось приклад хорошого оголошення для послуги ремонту смартфонів:

Заголовок 1: Ремонт iPhone за 20 хвилин. Заголовок 2: Гарантія 6 місяців • Київ. Заголовок 3: Заміна екрану від 800 грн. Опис: Терміновий ремонт всіх моделей iPhone. Оригінальні запчастини, досвід 10 років. Діагностика безкоштовно. Працюємо без вихідних 9:00-21:00.

Порівняйте з поганим варіантом:

«Ремонт телефонів. Якісно і недорого. Телефонуйте».

Різниця в CTR може досягати 300%.

Метрики ефективності та конверсії

Останні 3-4 хвилини витратьте на аналіз результатів. Без налаштованого відстеження конверсій неможливо оцінити реальну ефективність.

Ось ключові показники для перевірки:

Метрика Добре Погано Що робити CTR (пошук) > 5% < 2% Поліпшити оголошення та ключові слова Ціна за клік Нижче середнього по галузі У 2+ рази вище конкурентів Переглянути стратегію ставок Показник якості 7-10 1-5 Поліпшити релевантність Конверсія > 3% < 1% Перевірити посадкову сторінку

Перевірте співвідношення витрат до доходів. Якщо ви витрачаєте 10 000 грн. на місяць і отримуєте 5 заявок вартістю 2000 грн. кожна — кампанія збиткова. Потрібно або знижувати вартість залучення, або збільшувати конверсію сайту.

Увага! Якщо конверсії не налаштовані взагалі — це критична проблема. Ви керуєте рекламою наосліп. Мінімум — налаштуйте цілі в Google Analytics та імпортуйте їх в Google Ads.