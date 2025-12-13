Комбинированная атака на Одессу: постраждала критична та цивільна інфраструктура

Унаслідок нічної атаки на Одесу 12 грудня зазнали пошкоджень житловий будинок і об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працює оперативний штаб.

Про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

За даними міської влади, в частині міста відсутнє електропостачання, енергетики проводять відновлювальні роботи. Заклади освіти працюватимуть, оскільки забезпечені генераторами.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. Виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Також внаслідок обстрілу частина Одеси та низка населених пунктів області залишилися без електроенергії та водопостачання.

ДСНС повідомляє, що російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі області. Протягом ночі рятувальники ліквідовували пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщеннях із текстильною продукцією.

Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабне займання цивільного судна.

російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одещини. За попередньою інформацією, постраждали 4 людини / Фото ДСНС, Суспільне, Одеська ОВА

Пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, цивільні та пожежне авто. До робіт залучено понад 100 вогнеборців. За попередньою інформацією ДСНС, постраждали четверо людей.

Водночас очільник ОВА раніше повідомляв про двох постраждалих унаслідок комбінованої атаки. Дані щодо кількості поранених уточнюються. Інформація про загиблих станом на ранок не надходила.