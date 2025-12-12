“Підводний Санта”: в Малайзії відбулася різдвяна традиція годування риб

У столиці Малайзії Куала-Лумпурі в акваріумі Aquaria KLCC відбулося традиційне різдвяне шоу «Підводний Санта». Аквалангист Фаиз Махамуд, одягнений у костюм Санта-Клауса, занурився в один із резервуарів і погодував риб на очах у відвідувачів.

«Підводний Санта» є однією з головних різдвяних традицій Aquaria KLCC і щороку приваблює туристів та місцевих мешканців. Підводне шоу проходить у межах святкової програми акваріума та покликане створити різдвяну атмосферу для гостей.

Aquaria KLCC розташований у центрі Куала-Лумпура під комплексом Kuala Lumpur Convention Centre та є одним із найбільших океанаріумів у Південно-Східній Азії.

