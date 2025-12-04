50 ялинок, 200 метрів гірлянд та 55 кг пряників: Меланія Трамп прикрасила Білий дім

Перша леді США Меланія Трамп цього року замовила для Білого дому понад 50 ялинок, близько 200 метрів гірлянд, а також 55 кілограмів пряників напередодні Різдва.
Про це пише Bild.
Як повідомили у Білому домі, перша леді сама вибрала кожну деталь декорацій. Планування свят починається за кілька місяців до їхнього настання.
Кожна з прикрашених кімнат має власне гасло: Декор зеленої кімнати присвячений сімейному часу: у ній висять портрети Джорджа Вашингтона і Дональда Трампа, побудовані з понад 6000 кубиків Lego.
Червона кімната присвячена молоді – тисячі метеликів нагадують про програму Меланії “Підтримка майбутнього” для прийомних дітей. Понад 10 000 метеликів прикрашають кімнату.
Червона зала Білого дому заповнена блакитними метеликами. На білих кулях червоно-синім шрифтом написано “Будь найкращим”.
Меланія Трамп є досвідченою декораторкою Білого дому. Це вже вп’яте вона готує президентську резиденцію до різдвяних свят. Під час першого терміну Трампа Меланія завезла до Білого дому близько 60 ялин.
З середи у Білому дому розпочалися екскурсії по прикрашених приміщеннях, очікується десятки тисяч відвідувачів.