50 ялинок, 200 метрів гірлянд та 55 кг пряників: Меланія Трамп прикрасила Білий дім

Перша леді США Меланія Трамп цього року замовила для Білого дому понад 50 ялинок, близько 200 метрів гірлянд, а також 55 кілограмів пряників напередодні Різдва.

Про це пише Bild.

Як повідомили у Білому домі, перша леді сама вибрала кожну деталь декорацій. Планування свят починається за кілька місяців до їхнього настання.

Кожна з прикрашених кімнат має власне гасло: Декор зеленої кімнати присвячений сімейному часу: у ній висять портрети Джорджа Вашингтона і Дональда Трампа, побудовані з понад 6000 кубиків Lego.

Червона кімната присвячена молоді – тисячі метеликів нагадують про програму Меланії “Підтримка майбутнього” для прийомних дітей. Понад 10 000 метеликів прикрашають кімнату.

Червона зала Білого дому заповнена блакитними метеликами. На білих кулях червоно-синім шрифтом написано “Будь найкращим”.

Меланія Трамп є досвідченою декораторкою Білого дому. Це вже вп’яте вона готує президентську резиденцію до різдвяних свят. Під час першого терміну Трампа Меланія завезла до Білого дому близько 60 ялин.

З середи у Білому дому розпочалися екскурсії по прикрашених приміщеннях, очікується десятки тисяч відвідувачів.