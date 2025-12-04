        Суспільство

        50 ялинок, 200 метрів гірлянд та 55 кг пряників: Меланія Трамп прикрасила Білий дім

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 12:34
        Їстівний Білий дім / Фото: ZUMAPRESS.com
        Перша леді США Меланія Трамп цього року замовила для Білого дому понад 50 ялинок, близько 200 метрів гірлянд, а також 55 кілограмів пряників напередодні Різдва.

        Про це пише Bild.

        Як повідомили у Білому домі, перша леді сама вибрала кожну деталь декорацій. Планування свят починається за кілька місяців до їхнього настання.

        Кожна з прикрашених кімнат має власне гасло: Декор зеленої кімнати присвячений сімейному часу: у ній висять портрети Джорджа Вашингтона і Дональда Трампа, побудовані з понад 6000 кубиків Lego.

        Червона кімната присвячена молоді – тисячі метеликів нагадують про програму Меланії “Підтримка майбутнього” для прийомних дітей. Понад 10 000 метеликів прикрашають кімнату.

        Червона зала Білого дому заповнена блакитними метеликами. На білих кулях червоно-синім шрифтом написано “Будь найкращим”.

        Меланія Трамп є досвідченою декораторкою Білого дому. Це вже вп’яте вона готує президентську резиденцію до різдвяних свят. Під час першого терміну Трампа Меланія завезла до Білого дому близько 60 ялин.

        З середи у Білому дому розпочалися екскурсії по прикрашених приміщеннях, очікується десятки тисяч відвідувачів.

        Ялинки у Білому домі / Фото: ZUMAPRESS.com

