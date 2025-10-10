Перша леді США: плануються наступні возз’єднання українських дітей з родинами

Меланія Трамп повідомила, що восьмеро українських дітей, розлучених із близькими через війну, були возз’єднані з сім’ями, передає Fox News.

За словами дружини Дональда Трампа, троє дітей були відокремлені від батьків і переміщені до Російської Федерації через бої на фронті, ще п’ятеро опинилися по різні боки кордонів унаслідок конфлікту. Одна з дівчат була воззєднана з родиною «з України до Росії». Трамп додала, що частина неповнолітніх, переміщених під час війни, вже досягла повноліття і проживає в РФ; для їхнього безпечного повернення потрібна скоординована допомога. Вона підкреслила, що це триваючий процес і вже плануються наступні возз’єднання дітей з родинами.