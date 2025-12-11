Генпрокуратура звинувачує Кадирова за чотирма статтями КК

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Про це повідомили в Генпрокуратурі.

Слідство встановило, що він організував вторгнення підконтрольних підрозділів російської національної гвардії, міністерства внутрішніх справ по Чеченській Республіці та міністерства оборони рф на територію України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій. За його вказівками підлеглі формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з мирними жителями та порушували закони і звичаї війни.

Також встановлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування з метою продовження агресивної війни проти України.

На власному Telegram-каналі він неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію рф, тимчасову окупацію українських територій та російських військових, причетних до цих злочинів.

Окремо зазначається, що після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у Гудермесі, обвинувачений наказав не брати українських військовослужбовців у полон. Це рішення було ухвалене всупереч нормам міжнародного гуманітарного права — з мотивів помсти та задля залякування української армії.

Крім того, за даними слідства, з жовтня 2022 року по травень 2025 року він організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів рф у Чеченській Республіці. Полонених використовували як «живий щит» для прикриття військових об’єктів від можливих атак. Такі дії відповідно до Римського статуту МКС є воєнним злочином.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437 та ч. 1 ст. 438 КК України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування та глорифікація збройної агресії рф; злочин агресії; воєнні злочини.