Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата віце-прем’єром Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата на посаду виконуючого обов’язки заступника голови уряду республіки – із збереженням посади міністра спорту. Про це повідомляє «Кавказ.Реалії».

Аналогічне підвищення отримав міністр з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв. За словами Рамзана Кадирова, такі зміни відбулися за поданням глави уряду Магомеда Даудова. Про нові призначення керівник республіки повідомив у своєму телеграм-каналі. Він назвав їх «невеликими кадровими змінами».

Кадиров не став уточнювати, чи пов’язане призначення його сина з поганим станом здоров’я самого глави Чечні. Напередодні Нового року ЗМІ повідомляли, що Кадиров був госпіталізований в Москві. Офіційно це не підтверджено.

Крім Ахмата Кадирова, посади в уряді Чечні мають ще кілька родичів глави регіону. Дочку Рамзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років призначили першим заступником керівника адміністрації глави і уряду Чечні. Ахмат Кадиров у 18 років став заступником міністра спорту Чечні і міністром у справах молоді, а також президентом футбольного клубу «Ахмат». Адам Кадиров, ще один син Кадирова, у 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, а потім Рамзан Кадиров призначив його куратором так званого Російського університету спецназу імені Володимира Путіна в Гудермесі.