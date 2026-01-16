        Події

        З Ічкерії надходять повідомлення про ДТП за участю Адама Кадирова

        Віктор Алєксєєв
        16 Січня 2026 20:56
        Адам Кадиров / Фото згенеровано ШІ
        Адам Кадиров / Фото згенеровано ШІ

        Чеченські опозиційні пабліки заявили, що Адам Кадиров потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Грозному. Офіційних коментарів або підтверджень цієї інформації наразі немає.

        За твердженням одного з чеченських емігрантських ресурсів, син глави Чечні потрапив у ДТП та був доставлений до Республіканської клінічної лікарні, під’їзди до якої нібито перекрили. Повідомляється, що кортеж рухався на великій швидкості, зіткнувся з перешкодою на дорозі, після чого сталася масова аварія за участю кількох автомобілів.

        Водночас жодних фото- чи відеодоказів дорожньо-транспортної пригоди наразі не оприлюднено. Чеченська влада інформацію про інцидент не коментувала, офіційного підтвердження повідомлень немає.

        На початку року глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата виконувачем обов’язків заступника голови уряду республіки із збереженням посади міністра спорту.


