У Севастополі під час атаки дронів уражено об’єкт “Алмаз-Антей”

У ніч на 19 березня в Севастополі оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. Про це повідомив підконтрольний РФ глава міста Михайло Развожаєв.

За його словами, російська ППО нібито збила 27 дронів. Унаслідок атаки загинув один чоловік, пошкоджено житлові будинки та сталося займання одного з промислових об’єктів у районі Фіолентовського шосе.

Развожаєв повідомив, що через падіння уламків збитих БпЛА загорілася трава в районі Стрілецької бухти. Також у районі парку Перемоги зайнялася частина даху будівлі апартаментів. У районі Фіолента загорілися приватний будинок і лісосмуга, а на Фіолентовському шосе — трава та одне з промислових приміщень.

Крім того, на вулиці Вакуленчука в кількох житлових будинках вибито вікна, а уламками пошкоджено вісім автомобілів.

Щонайменше пʼять дронів влучили по підприємству «Алмаз-Антей» / Фото із соцмереж

Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив, що внаслідок атаки постраждала будівля російського оборонного концерну «Алмаз-Антей» на Фіолентовському шосе. За його даними, вранці 19 березня ділянку дороги біля підприємства перекрили.

⚡️У тимчасово окупованому Криму уражено об'єкти концерну "Алмаз-Антей".

Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 “Тріумф”, С-300ПМ2 “Фаворит”, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності “Бук-М2/М3” і “Тор-М2”. pic.twitter.com/8kgOAF4nAF — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2026

Зазначається, що в Севастополі концерн «Алмаз-Антей» представлений сервісним центром з обслуговування і ремонту комплексів ППО РФ, який забезпечує боєготовність техніки Чорноморського флоту і працює з 2016 року.