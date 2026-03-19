У ЗСУ викрили агента, який працював на фсб та спецслужби білорусі

СБУ затримала агента, який працював одночасно на російські та білоруські спецслужби. Він служив у Силах безпілотних систем ЗСУ та передавав ворогу дані про українські підрозділи.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився військовослужбовець одного з підрозділів, який працював оператором БпЛА. Він передавав ворогу інформацію про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, задіяних у боях на північно-східному прикордонні.

Згодом за вказівкою кураторів агент перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів на Ізюмському напрямку. Там він збирав дані про дислокацію та плани бойових операцій українських підрозділів, а також інформацію про тактико-технічні характеристики новітніх роботизованих систем.

Після виконання завдань фігурант планував втекти до росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб.

Військова контррозвідка СБУ задокументувала його діяльність та затримала на Харківщині. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони з доказами роботи на спецслужби рф та білорусі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.