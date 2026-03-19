        Небезпечний алкоголь у промислових масштабах: у Кривому Розі викрили підпільний цех

        Галина Шподарева
        19 Березня 2026 14:43
        Вилучений на у підпільному цеху у Кривому Розі алкоголь / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        Правоохоронці Дніпропетровщини викрили організовану групу, яка налагодила підпільне виробництво та збут алкогольної продукції. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності перевищував 500 тисяч гривень.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, підозрювані облаштували виробництво підакцизних товарів в орендованому цеху, де з травня 2024 року до березня 2025 року виготовляли алкогольні напої та розливали їх у пластикову тару без марок акцизного податку. Надалі продукцію реалізовували у магазинах Кривого Рогу.

        Реклама
        Реклама

        Правоохоронці провели 35 обшуків. За місцем виготовлення та у точках збуту вилучено понад 2 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для виготовлення та пакування продукції, а також транспортний засіб.

        Як встановила експертиза, вилучені алкогольні напої не відповідають державним стандартам та є небезпечними для життя і здоров’я людей.

        Організатору та чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 204 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

        Обшуки на підпільному виробництві у Кривому Розі / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

