До України контрабандою везли алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу

Правоохоронці викрили групу, яка завозила в Україну алкоголь під виглядом дипломатичних вантажів. Продукцію продавали на внутрішньому ринку, а її вартість перевищує 4 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, контрабандисти використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Завдяки цьому вантаж оформлювали як призначений для службового користування, що дозволяло уникати оподаткування.

У такий спосіб в Україну ввезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 млн грн.

Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях, а потім продавали кінцевим споживачам.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України) та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України). П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу — майже по 1 млн грн кожному. На вилучений алкоголь наклали арешт.