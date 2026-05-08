РФ за ніч понад 140 разів обстріляла позиції ЗСУ, Україна відповість дзеркально — Зеленський

У ніч проти 8 травня російська армія продовжила обстріли українських позицій та провела 10 штурмових дій на фронті. Україна й надалі діятиме дзеркально у відповідь на дії РФ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Станом на 7:00 8 травня було зафіксовано понад 140 обстрілів позицій українських військових. Найбільше штурмових дій російські війська провели на Слов’янському напрямку.

Також за ніч російська армія завдала понад 850 ударів дронами різних типів, зокрема FPV-дронами, “Ланцетами” та ударними безпілотниками. Крім того, у небі прифронтових громад продовжували працювати російські розвідувальні дрони.

Президент заявив, що ці дії свідчать про відсутність навіть «імітаційної спроби припинити вогонь» з боку Росії.

“Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей”, — зазначив Зеленський.